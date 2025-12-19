Жителям Башкирии рассказали, как правильно выбрать красную икру

Красная икра лососёвых пород рыб (сёмги, форели, горбуши, кеты, нерки) является высокоценным пищевым продуктом, богатым легкоусвояемыми белками, йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.
При ее покупке важно помнить, что икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыб подлежат сопровождению ветеринарными сопроводительными документами. Оформление сопроводительных документов ведется при производстве, перевозке икры, а также при переходе права собственности на подконтрольный товар.
При выборе икры обратите внимание на следующие характеристики:
— икринки должны быть однородными, рассыпчатыми, без плёнок и трещин;
— наличие ядра в натуральных икринках;
— характерный слабый рыбный запах;
— естественный цвет, соответствующий породе рыбы.
Также важно документальное сопровождение. В частности, наличие ветеринарных сопроводительных документов, соответствие маркировки требованиям законодательства, указание даты изготовления и фасовки.
Маркировка икры должна содержать: наименование вида рыбы; информацию о производстве из мороженого сырья (при наличии); данные изготовителя; индекс рыбной промышленности «Р». а также номер завода-изготовителя.
