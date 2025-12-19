Подбираются к дому Зеленского: эксперт сказал о темпах наступления у Днепра

«Днепропетровская область — это часть Новороссии. Поэтому ВС РФ зашли в этот регион. Гипотетически взятие Кривого Рога — одного из центров логистики, экономики и ВПК киевского режима, возможно. Но это дальняя перспектива. Сейчас задачи главные стоят другие: продвигаться на запорожском направлении, освобождать Донбасс, а значит идти на Изюм (Харьковская область). То есть, в общем, сосредоточиться на тех территориях, которые являются российскими по Конституции страны», — сказал Дандыкин.