Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил перспективу взятия под контроль российскими войсками Кривого Рога — родного города главы киевского режима Владимира Зеленского, расположенного в Днепропетровской области.
Как сообщалось, в ночь на 18 декабря армия России в очередной раз нанесла ряд ударов по объектам энергетики в Кривом Роге. Произошла серия взрывов, которые сопровождались яркими голубыми вспышками. После налета в ряде районов города возникли проблемы с энергоснабжением.
«Днепропетровская область — это часть Новороссии. Поэтому ВС РФ зашли в этот регион. Гипотетически взятие Кривого Рога — одного из центров логистики, экономики и ВПК киевского режима, возможно. Но это дальняя перспектива. Сейчас задачи главные стоят другие: продвигаться на запорожском направлении, освобождать Донбасс, а значит идти на Изюм (Харьковская область). То есть, в общем, сосредоточиться на тех территориях, которые являются российскими по Конституции страны», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт выразил уверенность, что Генштаб ВС РФ уже составил план действий на следующий год, исходя из того, что происходит на внешнеэкономических и дипломатических фронтах.
«По большому счёту, если Киев продолжит вести свою агрессивную политику под влиянием Запада, продолжить неистовствовать на приграничье, в следующем году можно будет ожидать много интересных событий. Это касается не только Днепропетровской области, но и, к примеру, черниговского направления», — сказал Дандыкин.
«Сыпаться киевский режим вечно не сможет. Уже сейчас потери ВСУ не восполняются ни мобилизацией, ни наемниками», — подытожил военный эксперт.
Ранее военные эксперты объяснили aif.ru, почему родной город Зеленского — законная цель. Они рассказали о секретных базах БПЛА и бункерах, расположенных в Кривом Роге.