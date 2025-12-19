Ричмонд
В новогодние праздники в Красноярском крае запретили запускать фейерверки

Такой же запрет распространяется и на майские праздники.

Источник: Krasnoyarskmedia

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, регламентирующий использование пиротехники во время новогодних и майских праздников. Об этом пишут на сайте регионального правительства.

Так, запрет на использование пиротехнических изделий (фейерверки, петарды, салюты и др.) действует с 30 декабря до 8 января и с 28 апреля по 11 мая. Разрешены лишь хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Пиротехнику использовать запрещено как жителям, так и организациях. Исключением являются только официальные мероприятия, организованные с участием органов власти или местного самоуправления.

Также будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. В частности, во время проведения официальных мероприятий в праздничные дни, а именно: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 8 и 9 мая спиртное нельзя будет реализовывать на расстоянии ближе, чем 100 метров к местам их проведения.