Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 300 одиннадцатиклассников Приморья не справились с итоговым сочинением

Повторно написать работу и получить допуск к ЕГЭ они смогут 4 февраля.

Источник: PrimaMedia.ru

Более 8 тысяч выпускников Приморья написали итоговое сочинение 3 декабря. Успешно с работой справилось большинство участников, однако около 300 человек не смогли получить зачет с первого раза, сообщила пресс-служба Минобразования края.

«Зачет по сочинению получили 7 926 человек, по изложению — все участники, присутствовавшие на работе», — говорится в сообщении.

Результаты уже направлены в школы всех муниципалитетов края, и ученики могут ознакомиться с ними в своих учебных заведениях. Для тех, кто не явился или не преодолел минимальный порог, установлен дополнительный срок — 4 февраля 2026 года.

Всего в процедуре участвовали 8 247 человек. Написать изложение вместо сочинения предпочли 134 выпускника, лишь один из них отсутствовал в день написания.

Наиболее популярной темой среди предложенных стала о совести и моральном выборе — ее выбрала почти половина всех участников. Также значительный интерес вызвали вопросы, связанные с техническим прогрессом и влиянием общественного мнения на человека.

Мэрия озвучила сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ во Владивостоке в 2026 году.

Экзамены пройдут в три этапа.

Напомним, что недавно стали известны сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) во Владивостоке в 2026 году. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов традиционно будет проходить в три этапа.