Около 300 одиннадцатиклассников Приморья не справились с итоговым сочинением

Более 8 тысяч выпускников Приморья написали итоговое сочинение 3 декабря. Успешно с работой справилось большинство участников, однако около 300 человек не смогли получить зачет с первого раза, сообщила пресс-служба Минобразования края.
«Зачет по сочинению получили 7 926 человек, по изложению — все участники, присутствовавшие на работе», — говорится в сообщении.
Результаты уже направлены в школы всех муниципалитетов края, и ученики могут ознакомиться с ними в своих учебных заведениях. Для тех, кто не явился или не преодолел минимальный порог, установлен дополнительный срок — 4 февраля 2026 года.
Всего в процедуре участвовали 8 247 человек. Написать изложение вместо сочинения предпочли 134 выпускника, лишь один из них отсутствовал в день написания.
Наиболее популярной темой среди предложенных стала о совести и моральном выборе — ее выбрала почти половина всех участников. Также значительный интерес вызвали вопросы, связанные с техническим прогрессом и влиянием общественного мнения на человека.
