Хабаровчанин отдал 680 тысяч лже-юристу, чтобы обжаловать сыну приговор

В Хабаровске перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве на сумму 680 тысяч рублей. По версии следствия, он выдавал себя за посредника между потерпевшим и опытным юристом и брал деньги за услуги, которые фактически не оказывались.
Мужчина познакомился с потерпевшим во время отбывания наказания. Собеседник искал юриста для обжалования приговора, вынесенного его сыну, и рассчитывал на профессиональную помощь. Обвиняемый заявил, что может организовать работу с высококвалифицированным адвокатом из Москвы. В подтверждение он сообщил анкетные данные специалиста, которые, как позже выяснилось, принадлежали умершему человеку.
С июля 2024 года по март 2025 года потерпевший переводил деньги на банковский счет обвиняемого. Общая сумма платежей составила 680 тысяч рублей. При этом никаких результатов заявленной юридической работы он не получил и обратился в правоохранительные органы.
«Прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировала помощник прокурора Центрального района Екатерина Ветрова.