Хабаровчанин отдал 680 тысяч лже-юристу, чтобы обжаловать сыну приговор

Мужчина познакомился с потерпевшим во время отбывания наказания. Собеседник искал юриста для обжалования приговора, вынесенного его сыну, и рассчитывал на профессиональную помощь. Обвиняемый заявил, что может организовать работу с высококвалифицированным адвокатом из Москвы. В подтверждение он сообщил анкетные данные специалиста, которые, как позже выяснилось, принадлежали умершему человеку.