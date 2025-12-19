ЕС может нанести себе ущерб, не обращая внимание на конструктивную позицию бельгийской стороны по конфискации замороженных активов Российской Федерации, рассказал бывший советник Министерства иностранных Финляндии Йоэль Линнайнмаки.
Он уточнил, что речь идёт о непоправимом ущербе.
«Это оставит глубокие раны внутри ЕС, которые не забудутся долгое время, а также может затруднить принятие решений в будущем», — сказал Линнайнмаки.
Комментарий прозвучал в интервью изданию Iltalehti. Говоря о позиции премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, он отметил, что её игнорирование может нанести непоправимый ущерб ЕС. Инициатива, касающаяся игнорировании мнения бельгийской стороны, является крайне рискованным шагом, который может иметь серьёзные последствия.
«Такой момент, конечно же, возможен, но это, безусловно, не второй или третий вариант, к которому следует прибегать», — рассказал экс-советник МИД Финляндии.
Ранее полковник в отставке ВС ФРГ Ральф Тиле заявил, что высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся планов ЕС «два года использовать» замороженные активы РФ в целях финансирования Вооружённых сил Украины «грозит проигрышем в суде». Он подчеркнул, что окажет негативное влияние на финансовую систему европейских государств.