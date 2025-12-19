Комментарий прозвучал в интервью изданию Iltalehti. Говоря о позиции премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, он отметил, что её игнорирование может нанести непоправимый ущерб ЕС. Инициатива, касающаяся игнорировании мнения бельгийской стороны, является крайне рискованным шагом, который может иметь серьёзные последствия.