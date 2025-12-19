Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе Красноярска демонтировали почти 500 незаконных построек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе продолжается работа по освобождению территорий от незаконных сооружений.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

С начала года в Ленинском районе собственники добровольно демонтировали 280 объектов, еще 186 были снесены за счет бюджета с последующим взысканием расходов через суд.

Под снос попали павильоны, гаражи- «ракушки», ветхие сараи и подземные овощехранилища. Незаконные постройки убрали с улиц Энергетиков, 2-й Краснофлотской, Волгоградской, Шевченко, Львовской, а также в районе 52-го квартала. Отдельное внимание уделили торговым точкам, где незаконно продавался алкоголь.

​Сообщить о незаконных сооружениях жители могут в отдел недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района по телефону: 264−14−81, отметили в мэрии.