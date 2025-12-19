В Ленинском районе Красноярска демонтировали почти 500 незаконных построек

С начала года в Ленинском районе собственники добровольно демонтировали 280 объектов, еще 186 были снесены за счет бюджета с последующим взысканием расходов через суд.
Под снос попали павильоны, гаражи- «ракушки», ветхие сараи и подземные овощехранилища. Незаконные постройки убрали с улиц Энергетиков, 2-й Краснофлотской, Волгоградской, Шевченко, Львовской, а также в районе 52-го квартала. Отдельное внимание уделили торговым точкам, где незаконно продавался алкоголь.
Сообщить о незаконных сооружениях жители могут в отдел недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района по телефону: 264−14−81, отметили в мэрии.