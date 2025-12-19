Ричмонд
В Иркутской области 25 октября будет отмечаться День профсоюзов

Целью является развитие профсоюзного движения, укрепление сотрудничества между работодателями и работниками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области учрежден новый праздник — День профсоюзов. Он будет отмечаться ежегодно 25 октября. Целью является развитие профсоюзного движения, укрепление сотрудничества между работодателями и работниками и признание важной роли профсоюзов в защите трудовых прав.

Кстати, дата выбрана неслучайно: 25 октября 1948 года был создан Иркутский областной Совет профсоюзов, правопреемником которого является современное Иркутское профобъединение. Сейчас оно представляет интересы более 210 тысяч человек.

В регионе действуют более 3 300 коллективных договоров, которые охватывают более половины всех работающих. Большинство из этих договоров включают для работников дополнительные льготы и гарантии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники могут обмануть жителей Иркутской области, запугав гонконгским гриппом.