В Иркутской области 25 октября будет отмечаться День профсоюзов

В Иркутской области учрежден новый праздник — День профсоюзов. Он будет отмечаться ежегодно 25 октября. Целью является развитие профсоюзного движения, укрепление сотрудничества между работодателями и работниками и признание важной роли профсоюзов в защите трудовых прав.
Кстати, дата выбрана неслучайно: 25 октября 1948 года был создан Иркутский областной Совет профсоюзов, правопреемником которого является современное Иркутское профобъединение. Сейчас оно представляет интересы более 210 тысяч человек.
В регионе действуют более 3 300 коллективных договоров, которые охватывают более половины всех работающих. Большинство из этих договоров включают для работников дополнительные льготы и гарантии.
