Назван самый опасный вид жира, который приводит к тяжелым заболеваниям

Внешняя худоба не всегда означает здоровье. Даже при нормальном весе у человека может быть избыточный внутренний жир, который угрожает организму. Об этом KP.RU рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова, автор книги «Обман веществ».
«Чтобы снизить процент опасного висцерального жира, человек должен находиться в правильном балансе поступающих энергетических ресурсов. Иначе говоря, сколько съели — столько потратили. Если вы будете есть больше, чем тратите, висцеральный жир никуда не денется. Прогресс начнется ровно в тот момент, когда вы создадите отрицательный баланс при постоянной физической нагрузке», — пояснила эксперт.
По словам Павловой, самый опасный жир — именно внутренний, висцеральный. Он обволакивает органы и при превышении 10−15% мешает их работе, вызывая утомляемость, одышку, диабет и метаболический синдром.
Снизить опасный жир можно правильным питанием и регулярной физической активностью. Эксперт порекомендовала заниматься хотя бы 45 минут в день — бегать, плавать, приседать или отжиматься.
Ранее хирург Наталья Бордан назвала индекс массы тела, который говорит об ожирении. По ее словам, если показатель превышает 30 — это уже ожирение.