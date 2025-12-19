Ричмонд
Нарколог Исаев назвал допустимую норму алкоголя в новогоднюю ночь

Сколько бокалов спиртного без серьезных последствий для организма можно выпить в новогоднюю ночь, рассказал нарколог Исаев. Эксперт объяснил, кому спиртное абсолютно противопоказано.

Источник: Аргументы и факты

Новый год традиционно встречают бокалом шампанского. В беседе с aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал, сколько можно выпить спиртного в новогоднюю ночь мужчинам и женщинам, чтобы последствия были минимальны.

Эксперт отметил, что с медицинской точки зрения, безопасной дозы алкоголя не существует. ВОЗ и ведущие профессиональные сообщества стоят на позиции, что любой объём этанола оказывает токсическое воздействие на организм.

«В практической наркологии мы используем понятие условно низкого риска — то есть таких доз, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжёлым последствиям у здорового взрослого человека. Для мужчин это не более 20−30 г чистого этанола в сутки, для женщин — 10−20 г», — объяснил нарколог.

По его словам, разница в объеме связана с физиологическими особенностями: у женщин ниже активность ферментов, расщепляющих этанол, и выше чувствительность к его токсическому действию.

«Если пересчитать указанный объем на напитки, то он равен 200−250 мл сухого вина для мужчин и 100−150 мл для женщин или 500 мл пива для мужчин и около 330 мл для женщин, или 50 мл крепкого алкоголя для мужчин и 25−30 мл для женщин», — сказал Исаев.

Чтобы избежать негативных последствий новогоднего застолья, нарколог порекомендовал не употреблять алкоголь на пустой желудок, чередовать его с водой и делать паузы без него. Он подчеркнул, что нельзя смешивать разные спиртные напитки.

Исаев особо обратил внимание на то, что алкоголь запрещен людям с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, зависимостями, а также к тем, кто принимает психотропные препараты, антидепрессанты, снотворные или обезболивающие.