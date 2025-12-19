Курганское подсобное хозяйство признали очагом бешенства

Ограничения в Межборном будут действовать до ликвидации очага бешенства.
На территории села Межборное в Притобольном районе Курганской области введен карантин из-за выявления эпизоотического очага бешенства. Ограничительные мероприятия установлены на основании постановления губернатора региона Вадима Шумкова. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
«Объявить эпизоотическим очагом по бешенству личное подсобное хозяйство гражданина, расположенное по адресу: Курганская область, Притобольный район, село Межборное, улица Сосновая, домовладение № 1. Установить ограничительные мероприятия, запретить в эпизоотическом очаге посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных», — говорится в документе.
Постановлением также утвержден ряд других запретов: на лечение больных животных, проведение ярмарок и выставок, отлов диких животных для зоопарков. Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе 500 метров от очага. Ответственность за исполнение постановления и ликвидацию очага возложена на Департамент агропромышленного комплекса области.
Ранее карантин по бешенству отменили в селе Обухово Курганской области. Решение связано с завершением режима ограничений, введенного из-за очага заболевания у животных. Отмена распространяется на все хозяйствующие субъекты и домовладения в селе, где ранее запрещали вывоз и ввоз животных.