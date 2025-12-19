Ричмонд
Аян и Нелькан на севере Хабаровского края впервые свяжет автозимник

Трассу проложат в сложных географических условиях.

Источник: Хабаровский край сегодня

Между сёлами Аяно-Майского района Аян и Нелькан появится наземное сообщение. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», ранее с просьбой строительства автозимника к губернатору края Дмитрию Демешину обращались жители северных населенных пунктов.

До настоящего момента связь между селами осуществлялась только по воздуху, что составляло определенные трудности для перевозки, например, грузов.

— Предприниматели заказывали вертолет грузоподъемностью не более 2 тонн примерно за 2−3 млн рублей, — рассказал заведующий сектором по обеспечению жизнедеятельности Аяно-Майского района Тимофей Пономарев. — Автозимник позволит задействовать на перевозках автомобили с гораздо большей грузоподъемностью и за гораздо меньшую сумму. Поэтому экономическая выгода автозимника очевидна.

Также он сообщил, что автозимник будет пролегать в достаточно трудных географических условиях через перевал Джугджурского хребта. Участок около 50 км станет самым сложным на всем автозимнике общей протяженностью 270 км.

— Работы по строительству автозимника будут вестись одновременно и со стороны Нелькана, и со стороны Аяна. Мы ожидаем, что к февралю трасса откроется, — прокомментировал Тимофей Пономарев.

Если автозимник докажет свою эффективность, то будет рассматриваться возможность его работы на постоянной основе.