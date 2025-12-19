Заболеваемость гриппом в Новосибирской области продолжает расти, что делать

В декабре 2025 года в Новосибирской области продолжает расти заболеваемость гриппом, в основном штаммом A (H3N2), также известным как гонконгский грипп. Этот вирус отличается высокой заразностью и может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмония и бронхит. Хотя большинство заболевших лечатся амбулаторно, случаются и тяжелые случаи, требующие госпитализации, особенно среди пожилых людей с хроническими заболеваниями. Об этом пишет infopro54.ru.