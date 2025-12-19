В Орле из-за вражеской атаки поврежден коммунальный объект

Срочная новость.
В ходе атаки со стороны ВСУ был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
