Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле из-за вражеской атаки поврежден коммунальный объект

В ходе атаки со стороны ВСУ был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Срочная новость.

В ходе атаки со стороны ВСУ был поврежден объект коммунальной инфраструктуры. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.