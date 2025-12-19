В Омском клиническом перинатальном центре появилось новое оборудование

Современное оборудование поступило в центр в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». В распоряжении медиков теперь есть аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных, системы для мониторинга мозга малышей, оборудование для интенсивной терапии новорожденных, аппараты для кардиотокографии и терапевтической гипотермии.