В Омском клиническом перинатальном центре появилось новое оборудование

Региональный клинический перинатальный центр получил в 2025 году новое оборудование. В омском минздраве отмечают, что оно выведет медицинскую помощь матерям и младенцам на новый уровень.
Современное оборудование поступило в центр в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». В распоряжении медиков теперь есть аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных, системы для мониторинга мозга малышей, оборудование для интенсивной терапии новорожденных, аппараты для кардиотокографии и терапевтической гипотермии.
Как отмечают в ведомстве, новое оборудование позволит обеспечивать комфорт и скорейшее восстановление мам, проводить сверхточную диагностику, оказывать помощь вовремя и эффективно, бороться за жизнь даже самых крошечных пациентов и повышать безопасность родов.