Красноярская школьница создала солнцезащитный крем «из опилок»

Кроме того, лигнин достаточно безопасен для кожи, так как его частицы не проходят через кожные барьеры, — добавляет Анастасия Сиделева, на момент выполнения работы участница проекта «Базовые школы РАН», а сейчас студентка Красноярского государственного медицинского университета. Именно она стала инициатором исследования, выиграв грант Красноярского краевого фонда науки с этой темой, и сама принимала активное участие в работах.