Красноярская школьница создала солнцезащитный крем «из опилок»

В Красноярске создали экспериментальные солнцезащитные кремы из побочных продуктов целлюлозно-бумажной промышленности. Авторами рецепта стали ученые ФИЦ КНЦ СО РАН и школьница, которая участвует в проекте «Базовые школы РАН». У изобретенных ими эмульсий уровень защиты SPF 5−10.
Авторы работы выделяли лигнин из опилок обыкновенной сосны. В Красноярском научном центре говорят, что побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности, лигнин, можно использовать в качестве основы для безопасных солнцезащитных средств, поскольку он обладает высокой антиоксидантной активностью, противовирусными и противомикробными свойствами. Также он способен в значимой степени блокировать ультрафиолетовое излучение.
Кроме того, лигнин достаточно безопасен для кожи, так как его частицы не проходят через кожные барьеры, — добавляет Анастасия Сиделева, на момент выполнения работы участница проекта «Базовые школы РАН», а сейчас студентка Красноярского государственного медицинского университета. Именно она стала инициатором исследования, выиграв грант Красноярского краевого фонда науки с этой темой, и сама принимала активное участие в работах.
Добавим, Лигнин — один из самых распространенных, но трудноутилизируемых отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Ежегодно образуются миллионы тонн содержащих его опилок, которые сегодня преимущественно складируются или сжигаются.