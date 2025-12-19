Эксперт Саяпин оценил услуги риелтора, продавшего квартиру Долиной

«Продажа квартиры Долиной была не по заниженной цене. Квартира экспонировалась по цене около 130 миллионов, немного дешевле, чем её оценила экспертиза. Долина сама обозначила цену, за которую выставили на продаже эту недвижимость. Итоговая цена была достигнута на переговорах двух сторон — Долиной и Лурье. То есть, они напрямую обсуждали цену сделки с точки зрения торга, с позиции того, что какой ремонт тут делать, есть ли машиноместо, есть ли здесь детские площадки и так далее. То есть, квартира рекламировалась по вполне нормальной цене, и итоговая цена сделки была достигнута по результатам переговоров двух сторон. Никто, кроме продавца, не может за него решить, по какой цене будет продаваться квартира», — отметил эксперт.