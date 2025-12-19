Эксперт Саяпин оценил услуги риелтора, продавшего квартиру Долиной

Риелторское агентство, продавшее квартиру артистки Ларисы Долиной в Хамовниках, получило справедливое вознаграждение за свои услуги, рассказал aif.ru вице-президент гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин.
«Она заплатила за услуги риелторского агентства 4% от стоимости квартиры — 4,5 миллиона. Для рынка элитной недвижимости — это нормальный уровень комиссии. За такие сделки берут от 3 до 4%, обычно 4%. Это был полный чек по результату. Сейчас известно, что риелторская компания частично вернула ей деньги в размере 3%, то есть, 3 миллиона», — объяснил он.
Саяпин обратил внимание на то, что цена, по которой Лурье приобрела пятикомнатную квартиру Долиной в Хамовниках, не является заниженной.
«Продажа квартиры Долиной была не по заниженной цене. Квартира экспонировалась по цене около 130 миллионов, немного дешевле, чем её оценила экспертиза. Долина сама обозначила цену, за которую выставили на продаже эту недвижимость. Итоговая цена была достигнута на переговорах двух сторон — Долиной и Лурье. То есть, они напрямую обсуждали цену сделки с точки зрения торга, с позиции того, что какой ремонт тут делать, есть ли машиноместо, есть ли здесь детские площадки и так далее. То есть, квартира рекламировалась по вполне нормальной цене, и итоговая цена сделки была достигнута по результатам переговоров двух сторон. Никто, кроме продавца, не может за него решить, по какой цене будет продаваться квартира», — отметил эксперт.
Саяпин подчеркнул, что итоговая цена, которую заплатила Лурье, была рыночной.
«Обращаем внимание, по этой квартире было 4 или 5 показов. И ни один из покупателей не выразил готовность купить эту квартиру за эти деньги, за которые она рекламировалась, кроме Полины Лурье. То есть, когда у тебя цена заниженная, то эту квартиру по такой цене хотят купить очень многие, а в данном случае был всего один покупатель, который был готов заплатить за неё ту стоимость, которая была заявлена продавцом. Поэтому эта сделка была на рыночных условиях», — добавил он.
Ранее стало известно, что Лариса Долина получила два чемодана с наличными после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье.