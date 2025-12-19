Ричмонд
Суд выявил незаконное имущество у экс-чиновника в Ставрополье: квартиры и машины изъяты

Суд изъял имущество экс-главы Предгорного района Ставрополья на 2,9 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Хамовнический районный суд Москвы зафиксировал незаконно приобретенное имущество у экс-главы Предгорного района Ставрополья. У бывшего чиновника изъяли недвижимость и машины. В доход государства поступило 2,9 миллиарда рублей. Об этом пишет «КП-Ставрополь».

Известно, что экс-чиновник с помощью доверенных лиц организовал незаконное отчуждение земель. Они находились в муниципальной собственности. Исполнение судебного решения поставили на контроль прокуратуры.

«В дальнейшем вид разрешенного использования земли был изменен на индивидуальное жилищное строительство, по указанию бывшего чиновника массив в 2020 году был разделен на 518 участков, которые частично были распроданы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее суд вынес постановление о привлечении к ответственности компании Telegram Messenger Inc. Мессенджер заплатит шесть миллионов рублей.