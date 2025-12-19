Организатор наркогруппы в Приморье получил 10 лет строгого режима

В качестве итогового наказания суд, учитывая позицию прокуратуры Ленинского района Владивостока, также постановил конфисковать в доход государства денежные средства в размере 585 тысяч рублей и девять автомобилей общей стоимостью более 11 млн рублей. Обвинительный приговор по делу пока не вступил в законную силу.