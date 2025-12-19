Ричмонд
Организатор наркогруппы в Приморье получил 10 лет строгого режима

Суд также конфисковал в доход государства девять автомобилей и крупную сумму денег.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд вынес обвинительный приговор организатору преступной группы, которая через «темный интернет» торговала синтетическими наркотиками в Приморье. Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«В судебном заседании установлено, что с декабря 2023 года по июль 2024 года осужденный организовал и руководил преступной группой, осуществлявшей поставку и распространение синтетических наркотиков через онлайн-магазин в теневом сегменте сети “Интернет”, — говорится в сообщении.

Для отмывания доходов от наркоторговли фигурант приобретал автомобили и сдавал их в аренду. В ходе следствия из незаконного оборота было изъято более 600 граммов наркотических средств.

В качестве итогового наказания суд, учитывая позицию прокуратуры Ленинского района Владивостока, также постановил конфисковать в доход государства денежные средства в размере 585 тысяч рублей и девять автомобилей общей стоимостью более 11 млн рублей. Обвинительный приговор по делу пока не вступил в законную силу.

Напомним, что жительница Хасанского района 1981 года рождения признана виновной в незаконном сбыте запрещённых веществ. Обвинительный приговор вынесен на основании доказательств, представленных государственным обвинителем — прокурором Хасанского района.