Когда трассу из Екатеринбурга в Тюмень расширят до четырех полос

«В ходе реализации трассы М-12 “Восток” Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области “Уралуправтодор” выполняет работы по расширению проезжей части из двух полос движения в четыре на автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень общей протяженностью участка 132,4 км из них 60 км в рамках капитального ремонта и 72,4 км в рамках реконструкции со строительством обходов поселений Малые Брусяны, Мезенское, Белоярский и Богданович. Планируемый срок окончания основного объема работ ноябрь 2026 года», — рассказали агентству в учреждении.