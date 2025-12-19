Когда трассу из Екатеринбурга в Тюмень расширят до четырех полос

Основной объем работ закончат в ноябре 2026-го.
В рамках строительства трассы М-12 дорогу из Екатеринбурга в Тюмень расширят до четырех полос. Все работы закончат в ноябре 2026 года. Об этом URA.RU рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».
«В ходе реализации трассы М-12 “Восток” Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области “Уралуправтодор” выполняет работы по расширению проезжей части из двух полос движения в четыре на автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень общей протяженностью участка 132,4 км из них 60 км в рамках капитального ремонта и 72,4 км в рамках реконструкции со строительством обходов поселений Малые Брусяны, Мезенское, Белоярский и Богданович. Планируемый срок окончания основного объема работ ноябрь 2026 года», — рассказали агентству в учреждении.
Трасса М-12 является дублером автодороги Москва — Казань, и, согласно планам правительства, ее продлят до Тюмени в 2026 году. Ранее URA.RU писало, что дорога будет платной только при наличии альтернативного бесплатного проезда.