Кошта: ЕС продлил все санкции против РФ на полгода

Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, в ходе саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление всего пакета ограничительных мер против России сроком на полгода. То есть действующие 19 пакетов антироссийских санкций автоматически продлеваются каждые шесть месяцев: 31 января и 31 июля. «Мы приняли решение продлить санкции против России», — сказал он по итогам первого дня саммита ЕС.