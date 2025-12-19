Кошта: ЕС продлил все санкции против РФ на полгода

Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, в ходе саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление всего пакета ограничительных мер против России сроком на полгода. То есть действующие 19 пакетов антироссийских санкций автоматически продлеваются каждые шесть месяцев: 31 января и 31 июля. «Мы приняли решение продлить санкции против России», — сказал он по итогам первого дня саммита ЕС.
Он также уточнил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии работать над созданием для Украины «репарационного кредита», обеспеченного за счет замороженных активов России.
До этого председатель Европейского совета заявил, что участники саммита ЕС договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на период 2026—2027 годов.