Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошта: ЕС продлил все санкции против РФ на полгода

Саммит ЕС поручил ЕК продолжить работу над «репарационным кредитом» Киева на основе активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, в ходе саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление всего пакета ограничительных мер против России сроком на полгода. То есть действующие 19 пакетов антироссийских санкций автоматически продлеваются каждые шесть месяцев: 31 января и 31 июля. «Мы приняли решение продлить санкции против России», — сказал он по итогам первого дня саммита ЕС.

Он также уточнил, что лидеры ЕС поручили Еврокомиссии работать над созданием для Украины «репарационного кредита», обеспеченного за счет замороженных активов России.

До этого председатель Европейского совета заявил, что участники саммита ЕС договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на период 2026—2027 годов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше