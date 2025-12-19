Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, кто сейчас бежит из Кривого Рога — родного города главы киевского режима Владимира Зеленского, расположенного в Днепропетровской области.
Дандыкин напомнил, что Кривой Рог является одним из центров логистики, экономики и ВПК киевского режима, поэтому неудивительно, что город находится под пристальным вниманием российских военных.
В частности, в ночь на 18 декабря по объектам энергетики Кривого Рога в очередной раз был нанесен ряд ударов. Произошла серия взрывов, которые сопровождались яркими голубыми вспышками. После налета в ряде районов возникли проблемы с энергоснабжением.
«До эвакуации в Кривом Роге еще не дошло. Паники вроде тоже нет. Все-таки такая ситуация характерна для городов, расположенных в непосредственной близости от мест, где идут бои. Однако, конечно, криворожане, у которых есть возможность, стараются уехать», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт добавил, всё в первую очередь упирается в наличие необходимой суммы денег, которая бы позволила сбежать за границу, уйти от насильственной мобилизации Зеленского, проводимой ТЦК.
«Заплатил — ушел, сбежал, спасся от призыва», — констатировал Дандыкин.
Ранее военные эксперты объяснили aif.ru, почему родной город Зеленского — законная цель. Они рассказали о секретных базах БПЛА и бункерах, расположенных в Кривом Роге.