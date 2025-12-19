Соскин: США уничтожат Зеленского после высказываний о смерти Трампа

Президент Соединённых Штатов Дональд Трампа уничтожит Зеленского после слов того о возможной смерти Трампа, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Зеленский столкнётся с большими проблемами.
«Ситуация трагическая, конечно. Если Зеленский думал, что это якобы смешная шутка, то просчитался и теперь ни денег, ни помощи не получит. Трамп его за эти слова просто уничтожит, потому что такое не прощается», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube. Соскин отметил, что Зеленский хотел «покрасоваться» перед своими партнёрами из европейских стран, и в связи с этим «пожелал Трампу смерти ради нового пакета военной помощи».
«Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами», — считает Соскин.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский допустил, что позиция США о вопросу вступления Украины в альянс может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрёт». По его словам, высказывания Зеленского о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе содержат намёк, адресованный президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.