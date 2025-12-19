Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: США уничтожат Зеленского после высказываний о смерти Трампа

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, как Дональд Трамп уничтожит Зеленского, заговорившего о смерти президента США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трампа уничтожит Зеленского после слов того о возможной смерти Трампа, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что Зеленский столкнётся с большими проблемами.

«Ситуация трагическая, конечно. Если Зеленский думал, что это якобы смешная шутка, то просчитался и теперь ни денег, ни помощи не получит. Трамп его за эти слова просто уничтожит, потому что такое не прощается», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube. Соскин отметил, что Зеленский хотел «покрасоваться» перед своими партнёрами из европейских стран, и в связи с этим «пожелал Трампу смерти ради нового пакета военной помощи».

«Он думает, что сражается в Брюсселе, а на самом деле, просто тешит самолюбие европейских политиканов. Тех самых, которых Трамп поставил на место своими пошлинами, а Путин — успехами», — считает Соскин.

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский допустил, что позиция США о вопросу вступления Украины в альянс может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрёт». По его словам, высказывания Зеленского о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе содержат намёк, адресованный президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше