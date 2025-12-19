Киселев сказал о 14-й аномалии объекта 3I/ATLAS при его приближении к Земле

Профессор из Гарвардского университета Ави Леб заявил о 14-й аномалии кометы-корабля 3I/ATLAS, которая изменяет геометрию потока лучей, исходящих от него. Это явление оценил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Ключевым моментом гипотезы Леба является соотношение между наблюдаемой аномалией и предложенным объяснением. Он указывает на 14-ю аномалию, что само по себе является значительным числом необычных явлений для одного объекта. Это может свидетельствовать либо о чрезвычайной сложности и уникальности самого 3I/ATLAS, либо о том, что некоторые из этих аномалий могут быть связаны между собой, как предполагает Леб», — рассказал ученый.
Киселев указал на то, что Ави Леб не предлагает конкретного физического механизма, который мог бы вызвать такое точное и внезапное изменение оси вращения объекта.
«Леб использует геометрию “антихвоста” как доказательство своего предположения. Однако, “антихвост” сам по себе является следствием взаимодействия объекта с солнечным ветром и излучением. Его форма и направление могут меняться под влиянием различных факторов, и не обязательно указывать на изменение оси вращения», — отметил эксперт.
Вместо гипотезы о случайном выравнивании оси вращения Леба Киселев предложил теорию, объясняющую такой естественный процесс кометы.
«Это может быть эффект Ярковского. Этот эффект более актуален для астероидов, однако он в некоторой степени влияет и на межзвездные объекты. Он связан с неравномерным нагревом поверхности объекта солнечным излучением и последующим излучением тепла, что создает небольшой импульс, способный изменять орбиту, в частности и вращение. Для межзвёздных комет, которые часто обладают более сложной и неоднородной поверхностью, чем типичные астероиды, этот эффект может быть даже более выраженным. Наличие льдов, пыли и различных минералов на поверхности кометы может приводить к более существенным различиям в нагреве и последующем тепловом излучении. Таким образом, эффект Ярковского может служить естественным и правдоподобным объяснением того, почему ось вращения кометы могла принять определенное положение, возможно, даже способствуя ее дальнейшему движению по межзвёздной среде», — объяснил он.
Напомним, что 19 декабря 3I/ATLAS пройдет максимально близко к Земле.