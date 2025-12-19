Киселев сказал о 14-й аномалии объекта 3I/ATLAS при его приближении к Земле

«Это может быть эффект Ярковского. Этот эффект более актуален для астероидов, однако он в некоторой степени влияет и на межзвездные объекты. Он связан с неравномерным нагревом поверхности объекта солнечным излучением и последующим излучением тепла, что создает небольшой импульс, способный изменять орбиту, в частности и вращение. Для межзвёздных комет, которые часто обладают более сложной и неоднородной поверхностью, чем типичные астероиды, этот эффект может быть даже более выраженным. Наличие льдов, пыли и различных минералов на поверхности кометы может приводить к более существенным различиям в нагреве и последующем тепловом излучении. Таким образом, эффект Ярковского может служить естественным и правдоподобным объяснением того, почему ось вращения кометы могла принять определенное положение, возможно, даже способствуя ее дальнейшему движению по межзвёздной среде», — объяснил он.