Мошенники под видом новогодних дивидендов стали собирать данные россиян

Как рассказали в компании, злоумышленники рассылают сообщения о создании «Государственного фонда доходов от экспорта нефти и газа» или о выплатах от имени инвестиционной платформы «ГазИнвест» (Gazinvest), иногда ссылаясь на реальные структуры для правдоподобности. В своих сообщениях аферисты даже утверждают, что такие выплаты «прописаны в новой Конституции России» и действуют с 1 октября 2025 года. Они обещают россиянам старше 1999 года рождения ежемесячные «дивиденды» от 75 до 290 тысяч рублей.