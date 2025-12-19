Мошенники под видом новогодних дивидендов стали собирать данные россиян

В преддверии праздников в России резко выросла активность мошенников, предлагающих гражданам крупные выплаты от имени несуществующих государственных фондов и компаний. Эксперты Angara Security зафиксировали всплеск фишинговых атак с использованием новогодней и социальной тематики.
Как рассказали в компании, злоумышленники рассылают сообщения о создании «Государственного фонда доходов от экспорта нефти и газа» или о выплатах от имени инвестиционной платформы «ГазИнвест» (Gazinvest), иногда ссылаясь на реальные структуры для правдоподобности. В своих сообщениях аферисты даже утверждают, что такие выплаты «прописаны в новой Конституции России» и действуют с 1 октября 2025 года. Они обещают россиянам старше 1999 года рождения ежемесячные «дивиденды» от 75 до 290 тысяч рублей.
Для «подтверждения права» на выплаты жертв просят выбрать дату рождения и ввести персональные данные на фиктивных сайтах, стилизованных под СМИ или официальные ресурсы. Мошенники намеренно исключают из «получателей» безработных, чтобы усилить доверие к схеме.
По словам экспертов, цель аферы — не только прямое хищение денег, но и сбор конфиденциальной информации для дальнейшего получения кредитов на имя жертвы. Специалисты рекомендуют узнавать информацию о реальных социальных выплатах только через официальные источники — портал «Госуслуги» или центры «Мои документы» (МФЦ), а также не вводить личные данные на сомнительных ресурсах, передает РИА Новости.
Кроме того, аферисты активно обманывают российских любителей футбола с билетами на чемпионат мира 2026 года.