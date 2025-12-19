Мерц: ЕС профинансирует Киев на 90 млрд евро под 0%

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, финансирование Украины на 90 млрд евро будет осуществлено через заем. При этом он указал, что Евросоюз по-прежнему рассматривает возможность использования для этого российских активов. Средства Киеву, по его информации, будут выделены под ноль процентов.