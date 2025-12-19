Мерц: ЕС профинансирует Киев на 90 млрд евро под 0%

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, финансирование Украины на 90 млрд евро будет осуществлено через заем. При этом он указал, что Евросоюз по-прежнему рассматривает возможность использования для этого российских активов. Средства Киеву, по его информации, будут выделены под ноль процентов.
«Эти средства достаточны для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года», — сказал канцлер в беседе с журналистами.
Канцлер ФРГ также добавил, что заморозка российских активов сохранится в силе до момента «полного выполнения ею репарационных обязательств перед Украиной».
При этом накануне председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что Европейский союз намерен выделить Украине 90 млрд евро на 2026−2027 годы.
Как ранее предупредило издание Politico, ситуация вокруг замороженных активов РФ может подорвать репутацию ЕС.