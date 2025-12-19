Пробили суперстену ВСУ: русские бойцы ведут рекордные атаки под Сумами

Российские военные продвигаются в Сумской области. Подразделение противника попало под удар на окраине Сум. Военный эксперт Борис Джерелиевский раскрыл в разговоре с aif.ru, какие объекты противник использует для укрытий.
«Серьёзных фортификационных сооружений в Сумской области нет. Об этом говорилось еще в момент завершения освобождения Курской области. Деньги, которые были выделены на создание оборонительных рубежей Сумской области, были в основном разворованы. Те полевые укрепления, которые есть сейчас, возведены на скорую руку. Как и в большинстве мест, оборонительными рубежами для ВСУ являются населенные пункты с многоэтажной застройкой», — сказал военный эксперт.
Также он отметил, что российские военные без труда выбивают противника из частного сектора с одноэтажной застройкой.
«ВСУ создали так называемую “стену дронов”, то есть в воздухе постоянно находятся патрульные дроны вроде Mavic. В случае обнаружения какого-то движения наносят удары дронами. Используют тяжелых бомбардировщиков, например, так называемую “Бабу Ягу”, подвешивают к ней мины и сбрасывают на блиндажи. Но наши военные эффективно противодействуют этой тактике, выявляют огневые позиции пилотов дронов и наносят туда удары. Сейчас потери украинских дроноводов, даже по заявлению украинских источников, вполне сопоставимы с теми потерями, что несут штурмовики», — подчеркнул Джерелиевский.
Ранее Джерелиевский рассказал о продвижении ВС РФ к Сумам.