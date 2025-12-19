Пробили суперстену ВСУ: русские бойцы ведут рекордные атаки под Сумами

«Серьёзных фортификационных сооружений в Сумской области нет. Об этом говорилось еще в момент завершения освобождения Курской области. Деньги, которые были выделены на создание оборонительных рубежей Сумской области, были в основном разворованы. Те полевые укрепления, которые есть сейчас, возведены на скорую руку. Как и в большинстве мест, оборонительными рубежами для ВСУ являются населенные пункты с многоэтажной застройкой», — сказал военный эксперт.