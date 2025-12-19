Главный каток Владивостока открывается 25 декабря: расписание и правила

Официальное открытие катка запланировано на 25 декабря. С этого дня и по 30 декабря включительно он будет принимать гостей ежедневно с 11:00 до 22:00, с обязательным часовым техническим перерывом на обслуживание льда с 16:00 до 17:00.
Особый график ждет горожан в новогоднюю ночь: 31 декабря каток будет работать с 11:00 утра до 2:00 ночи 1 января. Однако с 16:00 до 21:00 ледовую площадку закроют: этот пятичасовой перерыв потребуется для проведения дозаливки льда и организации праздничной культурной программы.
Далее каток будет работать по изменяющемуся графику. 1 января — с 11:00 до 2:00 ночи (с двумя техническими паузами). Со 2 по 6 и с 8 по 12 января — с 13:00 до 22:00. 7 января, а также в период с 13 января по 2 февраля — с 11:00 до 22:00. Во все эти дни предусмотрен технический перерыв с 16:00 до 17:00. Возможны внеплановые закрытия на обслуживание в зависимости от состояния льда.
Воспользоваться катком можно со своими коньками или через платный прокат, где для льготных категорий предусмотрены специальные условия. При этом выход на лед разрешен исключительно в коньках. Исключение делается для взрослых, сопровождающих детей до 10 лет, а также для сопровождающих лиц с ограниченными возможностями здоровья по предварительному согласованию с администрацией.
Максимальная единовременная пропускная способность катка ограничена 50 посетителями. Для соблюдения этого лимита и общих норм безопасности администрация оставляет за собой право временно ограничивать вход на территорию ледовой площадки.
