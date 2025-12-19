Главный каток Владивостока открывается 25 декабря: расписание и правила

Далее каток будет работать по изменяющемуся графику. 1 января — с 11:00 до 2:00 ночи (с двумя техническими паузами). Со 2 по 6 и с 8 по 12 января — с 13:00 до 22:00. 7 января, а также в период с 13 января по 2 февраля — с 11:00 до 22:00. Во все эти дни предусмотрен технический перерыв с 16:00 до 17:00. Возможны внеплановые закрытия на обслуживание в зависимости от состояния льда.