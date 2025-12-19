Ричмонд
Гусей к новогоднему столу в Челябинске продают от 600 рублей за килограмм

В Челябинске начался предновогодний ажиотаж на фермерских и домашних гусей для праздничного стола. Цены на птицу начинаются от 600 рублей за килограмм. Актуальные данные о стоимости приводят продавцы на популярных торговых площадках.

Фермеры Челябинска начали продажу гусей к новогодним праздникам.

«Продаем мясо гуся домашнее. Чистый продукт. Стоимость — 570 рублей за килограмм», — следует из объявления на сайте «Авито» и это одно из самых доступных предложений.

В большинстве объявлений гусей челябинцам в среднем продают от 600 до 800 рублей за килограмм. Учитывая, что вес тушки домашнего гуся составляет от 4 до 6 килограмм, то средняя стоимость за птицу составит от 2500 до 5000 тысяч рублей.

Подешевле обойдутся замороженные гуси из сетевых супермаркетов. Специалисты советуют обращать внимание на внешний вид тушки, ее упитанность и свежесть, а также интересоваться условиями выращивания птицы.