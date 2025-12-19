Эксперт ЖКХ Юнисова рекомендовала вызывать службы при засоре канализации

Засор канализационной системы — одна из наиболее неприятных бытовых аварий, вызывающая желание немедленно приступить к самостоятельному ремонту. Однако эксперт ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1» настоятельно рекомендует отказаться от этого пути и действовать официально. «При первых признаках серьёзного засора (стояк не уходит, вода поднимается в сантехприборах) нужно обращаться в официальные службы. Телефоны должны быть в подъездах многоквартирного дома, на информационных стендах. И такие засоры или аварийные ситуации должны устраняться незамедлительно», — сказала она.
По её словам, во время звонка в диспетчерскую службу необходимо чётко описать проблему, назвать адрес и обязательно запросить номер заявки, а также помнить, что эти службы работают круглосуточно. Специалист предостерегает от самостоятельных действий, которые могут только усугубить ситуацию. «Нельзя действовать самостоятельно, потому что можно сделать ещё хуже. Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть всё необходимое оборудование», — объяснила Юнисова.
Она также добавила, что в случае отсутствия ответа от диспетчерской службы управляющей компании следует немедленно звонить в городскую диспетчерскую службу по единому номеру.