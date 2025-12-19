Эксперт ЖКХ Юнисова рекомендовала вызывать службы при засоре канализации

По её словам, во время звонка в диспетчерскую службу необходимо чётко описать проблему, назвать адрес и обязательно запросить номер заявки, а также помнить, что эти службы работают круглосуточно. Специалист предостерегает от самостоятельных действий, которые могут только усугубить ситуацию. «Нельзя действовать самостоятельно, потому что можно сделать ещё хуже. Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть всё необходимое оборудование», — объяснила Юнисова.