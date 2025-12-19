Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ изменят условия выхода на пенсию и льгот: с 2026 года должности будут называться по-другому

РИАН: в России с 2026 года изменятся названия некоторых профессий.

Источник: Комсомольская правда

В России внесут изменения в классификатор профессий и должностей. В результате скорректируются условия выхода на пенсию, а также назначения льгот и доплат за условия труда. Изменения запланированы на 2026 год. Об этом проинформировал депутат Госдумы Алексей Говырин, транслирует РИА Новости.

По словам парламентария, у работодателя и сотрудника могут возникнуть споры при обращении работника за пенсией или подтверждением льгот. Должность должна быть заполнена с четким, а не произвольным названием.

Депутат отметил, что изменения коснутся всех трудящихся россиян. Он подчеркнул, что их прочувствует любой работник.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», — уточнил Алексей Говырин.

Депутат призвал граждан просматривать трудовой договор. Парламентарий также посоветовал «хоть раз взглянуть» на приказ о приеме на работу. По его словам, необходимо сравнить формулировку с той, которая фактически описывает условия труда.

«При расхождениях нужно задавать вопросы в кадровой службе», — заключил Алексей Говырин.

Гражданам РФ также напомнили о праве на повышенную пенсию. В 2026 году она будет назначена двум категориям россиян. Во-первых, дополнительные средства выделят тем, кому в декабре исполнилось 80 лет. Во-вторых, правом на повышенную пенсию обладают инвалиды I группы. Этим гражданам пенсию повысят в первую очередь.

Минфин между тем предложил ввести новый закон, который усилит защиту средств россиян на банковских счетах и вкладах. Поправки относятся к счетам эскроу. Их используют при покупке или продаже недвижимости. Сейчас максимальная сумма, которую можно защитить, составляет 10 миллионов рублей. Страховой лимит предлагается увеличить до 30 миллионов рублей.

В Госдуме, кроме того, напомнили, что длительные новогодние праздники никак не отразятся на зарплате за январь. Выходные не являются основанием для сокращения оклада. У работодателя нет прав на сокращение зарплат сотрудников из-за длительных новогодних каникул.