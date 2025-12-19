В РФ изменят условия выхода на пенсию и льгот: с 2026 года должности будут называться по-другому

Гражданам РФ также напомнили о праве на повышенную пенсию. В 2026 году она будет назначена двум категориям россиян. Во-первых, дополнительные средства выделят тем, кому в декабре исполнилось 80 лет. Во-вторых, правом на повышенную пенсию обладают инвалиды I группы. Этим гражданам пенсию повысят в первую очередь.