Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Допустим перерасчёт: Россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой

При отключении горячей воды и отопления зимой жильцы имеют чёткие защитные механизмы, основанные на Правилах предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354). Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru пояснил, что отопление должно работать бесперебойно весь отопительный период, а перерывы допускаются только кратковременные и в аварийных ситуациях.

Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18  (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.

При аварии закон допускает суммарный перерыв до 24 часов в месяц, а единовременный перерыв зависит от температуры в помещении: до 16 часов при +12 °C, до 8 часов при +10−12 °C и до 4 часов при +8−10 °C. С горячей водой ситуация другая: кратковременные отключения на ремонт и профилактику допустимы, но их длительность тоже ограничивается теми же Правилами № 354.

Дмитрий Бондарь.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ.

Кроме того, есть требования не только к наличию воды, но и к её температуре: она должна быть примерно 60−75 °C, и отклонения вниз могут рассматриваться как услуга ненадлежащего качества с правом на перерасчёт. При этом поставщик ресурса и управляющая организация обязаны заранее информировать жителей о плановых отключениях. А при аварии устранять последствия в разумный срок, не выходя за рамки допустимых перерывов.

Эксперт рекомендовал при возникновении проблемы сначала позвонить в диспетчерскую управляющей организации, зафиксировать заявку и уточнить, является ли отключение плановым или аварийным. Если реакции нет или сроки устранения затягиваются, следует обращаться в жилищную инспекцию.

Бондарь также подчеркнул, что отключение отопления зимой из-за долгов по оплате признаётся недопустимым, и такие действия можно обжаловать в жилищной инспекции или суде. При необоснованном отключении возможно требовать не только перерасчёта, но и компенсации ущерба, если из-за холода пострадало здоровье или имущество.

Он добавил, что все правовые механизмы работают эффективнее, когда жители фиксируют проблему документально и составляют акт о некачественной услуге.

«При этом важно, чтобы сам порядок составления полностью соответствовал требованиям раздела X Постановления Правительства № 354, иначе при разбирательстве, в том числе в суде, перерасчёт способны отклонить из-за нарушения процедуры», — заключил эксперт по ЖКХ.

Ранее в Госдуме раскрыли, до какого дня можно оплатить декабрьскую «коммуналку» без пеней. По словам депутата Александра Якубовского, в январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.