Допустим перерасчёт: Россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой

Кроме того, есть требования не только к наличию воды, но и к её температуре: она должна быть примерно 60−75 °C, и отклонения вниз могут рассматриваться как услуга ненадлежащего качества с правом на перерасчёт. При этом поставщик ресурса и управляющая организация обязаны заранее информировать жителей о плановых отключениях. А при аварии устранять последствия в разумный срок, не выходя за рамки допустимых перерывов.