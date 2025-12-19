Допустим перерасчёт: Россиянам объяснили их права при отключении отопления и горячей воды зимой

Если температура в квартире опускается ниже нормативных 18 (в угловых комнатах — ниже 20 °C), это считается нарушением качества услуги, и жильцы могут требовать перерасчёта платы.
При аварии закон допускает суммарный перерыв до 24 часов в месяц, а единовременный перерыв зависит от температуры в помещении: до 16 часов при +12 °C, до 8 часов при +10−12 °C и до 4 часов при +8−10 °C. С горячей водой ситуация другая: кратковременные отключения на ремонт и профилактику допустимы, но их длительность тоже ограничивается теми же Правилами № 354.
Дмитрий Бондарь.
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ.
Кроме того, есть требования не только к наличию воды, но и к её температуре: она должна быть примерно 60−75 °C, и отклонения вниз могут рассматриваться как услуга ненадлежащего качества с правом на перерасчёт. При этом поставщик ресурса и управляющая организация обязаны заранее информировать жителей о плановых отключениях. А при аварии устранять последствия в разумный срок, не выходя за рамки допустимых перерывов.
Эксперт рекомендовал при возникновении проблемы сначала позвонить в диспетчерскую управляющей организации, зафиксировать заявку и уточнить, является ли отключение плановым или аварийным. Если реакции нет или сроки устранения затягиваются, следует обращаться в жилищную инспекцию.
Бондарь также подчеркнул, что отключение отопления зимой из-за долгов по оплате признаётся недопустимым, и такие действия можно обжаловать в жилищной инспекции или суде. При необоснованном отключении возможно требовать не только перерасчёта, но и компенсации ущерба, если из-за холода пострадало здоровье или имущество.
Он добавил, что все правовые механизмы работают эффективнее, когда жители фиксируют проблему документально и составляют акт о некачественной услуге.
«При этом важно, чтобы сам порядок составления полностью соответствовал требованиям раздела X Постановления Правительства № 354, иначе при разбирательстве, в том числе в суде, перерасчёт способны отклонить из-за нарушения процедуры», — заключил эксперт по ЖКХ.
