Бревно, самовар, арбузы и лошадка: в Росводоканале показали, какую «запрещёнку» россияне спускают в канализацию

В доме мы пользуемся раковинами на кухне и в ванной и, конечно, унитазами. Эти привычные сантехнические приборы имеют обманчиво большие размеры. Однако трубы, по которым затем отводятся стоки в доме, не такие уж большие. Поэтому даже если кто-то успешно запихнул в унитаз свою старую рубашку или огрызок яблока, то не факт, что это так же успешно доберётся до очистных сооружений.