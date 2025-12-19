Бревно, самовар, арбузы и лошадка: в Росводоканале показали, какую «запрещёнку» россияне спускают в канализацию

В доме мы пользуемся раковинами на кухне и в ванной и, конечно, унитазами. Эти привычные сантехнические приборы имеют обманчиво большие размеры. Однако трубы, по которым затем отводятся стоки в доме, не такие уж большие. Поэтому даже если кто-то успешно запихнул в унитаз свою старую рубашку или огрызок яблока, то не факт, что это так же успешно доберётся до очистных сооружений.
Илья Чучалин.
Руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал».
Ещё один путь, по которому странные предметы попадают в канализацию, — это уличные люки. Обычно они закрыты, однако иногда люди решают их открыть, например, чтобы «быстрее ушла лужа», а их соседи пользуются случаем и выбрасывают ненужное.
По словам эксперта, у многих водоканалов есть даже своеобразные «музеи» находок. Чаще всего там можно обнаружить мобильные телефоны, ключи, украшения: люди случайно роняют их в унитаз или сливные отверстия, а иногда специально избавляются от ненужных вещей таким образом. Среди самых неожиданных находок Чучалин выделил арбузы. И это не единичные случаи — вероятно, нерадивые продавцы избавляются от непроданного товара, просто сбрасывая в люки. Находят даже шпалы, ласты и самовары.
А чаще всего россияне смывают в трубу ватные палочки, предметы женской гигиены, салфетки, напитки и еду (особенно часто попадаются кости), ампулы от лекарств и медикаменты, шприцы. Есть и стройматериалы: куски бетона и кирпичей, строительные смеси. Всё это может вывести инфраструктуру из строя. Кстати, наиболее частой причиной поломки насосов являются пластиковые бутылки. Другой «вездесущий агент» — ушные палочки, которые, как и бутылки, добираются до конечных стадий очистки, говорит эксперт.
Но проблема засоров в канализационных системах — это не просто неудобство для жителей, это серьёзная угроза для инфраструктуры городов и экологии. Ежегодно в России происходит множество аварий, связанных с засорами, что приводит к значительным финансовым затратам на их устранение и восстановление работы систем, заключил Чучалин.
Ряд чиновников уже поднимал эту проблему. Так, мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал горожан за неправильное использование канализационной системы, приводящее к тысячам засоров. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предлагал дополнительно маркировать влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы убедить россиян выбрасывать их только в мусорное ведро.
