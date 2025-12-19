Трассу перекрыли из-за снега в Хабаровском крае

В Хабаровском крае временно перекрыли проезд на участке трассы «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Об ограничениях предупредили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Мера действует с 11 часов утра 19 декабря, с 590 по 625-й километр трассы. Проехать здесь пока нельзя из-за расчистки снега — ранее дорогу замело во время циклоном.
Спасатели просят водителей Нижнеамурья проявлять внимательность при поездках, соблюдать скорость и выдерживать дистанцию. По возможности пока не рекомендуется ездить за пределы населённых пунктов.