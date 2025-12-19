Ричмонд
ВС США атаковали суда с наркотиками в Тихом океане, погибли пять человек

Военные США нанесли удары по двум судам в Тихом океане.

Источник: Комсомольская правда

Американские ВС атаковали суда в восточной части Тихого океана. В результате погибли пять человек. По версии Южного командования ВС США, суда перевозили наркотики. Об этом уведомили в пресс-службе командования.

Отмечается, что удары нанесены 18 декабря. Всего уничтожено два судна.

«Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика», — сообщило Южное командование ВС США.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил руководству Венесуэлы. Он потребовал вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть, земли и активы. По словам Дональда Трампа, в противном случае Венесуэлу ждет «беспрецедентный шок». Он заверил, что США вернут своё.

