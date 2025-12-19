Ричмонд
На Новый год Приморье без мандаринов не останется

С начала декабря в Приморье под контролем Россельхознадзора оформили свыше 5,7 тысячи тонн мандаринов из Китая и Республики Корея.

Источник: Аргументы и факты

С 1 по 17 декабря в Приморский край ввезли свыше 5,7 тысячи тонн мандаринов из Китая и Республики Корея, весь объем прошел карантинный фитосанитарный контроль Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и допущен к ввозу.

По данным пресс-службы ведомства, в преддверии новогодних праздников импорт мандаринов в регион заметно вырос. В октябре в край поступило 2,2 тысячи тонн этих цитрусовых, в ноябре объем увеличился до 5,4 тысячи тонн, в декабре рост поставок продолжился.

Всего с начала 2025 года на приморских фитосанитарных постах оформлено 28,3 тысячи тонн мандаринов, завезенных из Китая, Республики Корея, Пакистана и ЮАР. Основным поставщиком остается Китай: из этой страны в Приморье направили 25,3 тысячи тонн мандаринов, что на 0,5 тысячи тонн больше, чем за весь 2024 год.