На Новый год Приморье без мандаринов не останется

Всего с начала 2025 года на приморских фитосанитарных постах оформлено 28,3 тысячи тонн мандаринов, завезенных из Китая, Республики Корея, Пакистана и ЮАР. Основным поставщиком остается Китай: из этой страны в Приморье направили 25,3 тысячи тонн мандаринов, что на 0,5 тысячи тонн больше, чем за весь 2024 год.