В Омском районе жители вынуждены чинить городской водопровод за свой счет

О проблеме с питьевой водой рассказали жители Омского района в телеграм-канале «Аварийный Омск». Судя по сообщению местного жителя, люди скидываются своими деньгами на ремонт муниципального водопровода. В местной администрации сообщили, что их специалисты «работают над этим вопросом».
«Добрый день! Разъезд Петрушенко и село Мельничное. На протяжении 5 месяцев у нас серьезные проблемы с водой: происходят прорывы в разных местах, на которые обслуживающие компании не реагируют. Мы постоянно находимся в очереди по устранению прорыва, и это длится по несколько месяцев. В ноябре мы устраняли прорыв своими силами, собирали деньги, вызывали трактор, закупали хомуты. Также нам обещали подвоз чистой воды, но по факту никто из проживающих не видел машину с питьевой водой. На данный момент, снова произошел прорыв в поле между поселками, на что главный инженер ответил нам “делайте сами, я ничего не могу поделать”. А мы сидим либо без воды, либо с маленькой струей из крана», — говорится в сообщении местного жителя.
На пост отреагировала администрация Омского района. Чиновники сообщили, что их специалисты «ищут способы устранения порыва», при этом «точных сроков пока нет, так как решение еще не принято, но специалисты работают над этим вопросом». Также в ведомстве пообещали отправить машину с чистой водой 19 декабря — сперва в Мельничное, а затем в Петрушенко.