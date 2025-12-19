В Омском районе жители вынуждены чинить городской водопровод за свой счет

«Добрый день! Разъезд Петрушенко и село Мельничное. На протяжении 5 месяцев у нас серьезные проблемы с водой: происходят прорывы в разных местах, на которые обслуживающие компании не реагируют. Мы постоянно находимся в очереди по устранению прорыва, и это длится по несколько месяцев. В ноябре мы устраняли прорыв своими силами, собирали деньги, вызывали трактор, закупали хомуты. Также нам обещали подвоз чистой воды, но по факту никто из проживающих не видел машину с питьевой водой. На данный момент, снова произошел прорыв в поле между поселками, на что главный инженер ответил нам “делайте сами, я ничего не могу поделать”. А мы сидим либо без воды, либо с маленькой струей из крана», — говорится в сообщении местного жителя.