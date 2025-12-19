Кошмар «серой зоны»: боевики Вильчи пожалели, что не сбежали

Ситуация под Волчанском в Харьковской области продолжает динамично развиваться. После перехода под контроль российской армии города Волчанск и села Лиман внимание сместилось на небольшие, но стратегически важные населенные пункты. Одним из них стал поселок Вильча, о котором в последнее время говорят как о «страшном месте» для ВСУ.