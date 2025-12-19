Ситуация под Волчанском в Харьковской области продолжает динамично развиваться. После перехода под контроль российской армии города Волчанск и села Лиман внимание сместилось на небольшие, но стратегически важные населенные пункты. Одним из них стал поселок Вильча, о котором в последнее время говорят как о «страшном месте» для ВСУ.
Последняя лесополоса.
По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские военные выдавили украинских боевиков из Вильчи и ведут зачистку данного населенного пункта.
«Наши ребята сообщают, что украинские боевики продолжают ещё удерживать лесополосу восточнее Вильчи, ведут обстрелы населённого пункта», — отметил подполковник ЛНР.
Марочко также поделился мнением, что в ближайшей перспективе Министерство обороны России объявит о полном освобождении Вильчи.
Цели после Лимана и Вильчи.
Взятие Лимана стало важным этапом, после которого российские войска получили возможность развивать наступление на запад.
Как ранее сообщал военкор Александр Коц, после Лимана ключевыми целями были обозначены именно Вильча, Графское и Симоновка.
По последним данным, большая часть Вильчи уже освобождена, и идет процесс зачистки.
«Серая зона» под Волчанском.
Прогресс в Вильче является частью более масштабной операции по окружению и взятию Волчанска. По информации от Андрея Марочко, под контролем российских войск находится около 90% территории вокруг Волчанска. Оставшиеся 10% характеризуются как «серая зона», где в настоящее время идут зачистка и уничтожение противника.
Украинская сторона, по словам экспертов, несет серьезные потери и проводит спешную передислокацию, пытаясь укрепить новую линию обороны на участке Вильча — Волчанские Хутора. Есть данные о практически полном уничтожении 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, оборонявшей этот район.
Остатки мотопехоты.
Источник в силовых структурах сообщил aif.ru, что оборону в районе Вильчи держат не наемники, а 225 отдельная штурмовая бригада и остатки 57-й отдельной мотопехотной бригады. Источник отмечает, что по большому счету контактных боев там нет: противник избегает прямых столкновений и покидает позиции после отработки по ним артиллерии или дронов.
Остатки украинских подразделений сохраняют присутствие и огневую активность в лесополосе к востоку от Вильчи, используя ее для обстрелов. В таких лесных массивах могут скрываться диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются сковывать продвижение российских войск.
Освобождение Вильчи станет логичным продолжением успешного наступления российской армии под Волчанском. Это позволит создать устойчивый плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Графского и Симоновки, тем самым улучшив оперативную обстановку на всем этом участке фронта.