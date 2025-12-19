Снег с метелью ожидается в пятницу на большей части Казахстана

«Погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы — ожидаются снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью небольшой снег и поземок, днем снег и низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью −13−15, днем −5−7.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром снег. Временами гололед и туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью −5−7, днем −1+1.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5- 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью −5−7, днем −1+1.
В Акмолинской ночью на западе, севере и юге небольшой снег и низовая метель. Днем метель и гололед. Ночью −11−16, днем −4−8.
В области Улытау ночью на западе и севере небольшой снег и низовая метель. Днем на севере и востоке снег и низовая метель. Ночью −9−14, днем −4−9.
В Карагандинской области утром и днем на западе и севере небольшой снег и низовая метель. Ночью −13−18, днем −8−13.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке осадки, низовая метель и гололед. На западе, севере и юге туман. Ночью и днем 0−5.
В Атырауской области на западе, севере и востоке осадки и гололед. Днем на юге осадки, на юге и востоке туман. Ночью 0−5, днем −3+2.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре осадки и гололед. На западе и в центре туман. Ночью −2+3, днем +3+8.
В Актюбинской области ночью небольшие осадки и гололед. Днем осадки и гололед. На севере и западе туман. Ночью −3−8, днем 0−5.
В Костанайской области ночью на западе, севере и юге снег и метель. Днем снег, метель и гололед. На севере и западе туман. Ночью −11−16, днем −1−6.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге снег и метель. Днем снег, метель. На западе туман. Днем гололед. Ночью −12−17, днем −3−8.
В Павлодарской области днем на западе и севере снег и метель. Ночью −13−18, днем −5−10.
В области Абай ночью на севере, юге и востоке снег. На севере и в центре низовая метель. На юге и востоке туман. Ночью −13−18, днем −5−10.
В Восточно-Казахстанской области ночью снег. Днем на севере и востоке небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на севере и юге туман. Ночью −13−18, днем −8−13.
В Кызылординской области днем на западе небольшой снег. В центре туман. Ночью −9−14, днем −1−6.
В Туркестанской области в предгорных и горных районах снег и гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах туман. Ночью −5−10, днем −4+1.
В Жамбылской области ночью на юге, в горных и предгорных районах снег и низовая метель. Днем в горных и предгорных районах снег и низовая метель. Временами туман и гололед. Ночью −2−7, днем −4+1.
В Алматинской области ночью на юге небольшой снег, в горных и предгорных районах снег, туман и гололед. Днем на юге, в горных и предгорных районах небольшой снег. Ночью −2−7, днем −4+1.
В области Жетысу в горных и предгорных районах снег, туман и гололед. Ночью −5−10, днем −3+2.
«В ближайшие сутки на отдельных реках северных, западных, центральных и восточных регионов республики ожидаются дальнейшее усиление ледообразования», — предупредили синоптики.