Снег с метелью ожидается в пятницу на большей части Казахстана

«Погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы — ожидаются снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.