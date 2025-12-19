Ричмонд
Арбитр КХЛ забыл выключить микрофон и оскорбил экс-тренера омичей Боба Хартли

Во время матча КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА арбитр выругался в микрофон, забыв его выключить.

Источник: Om1 Омск

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА произошёл неожиданный инцидент с арбитром. Во втором периоде, когда главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, бывший наставник омского «Авангарда», выразил недовольство решением судей по поводу проброса, арбитр забыл выключить свой микрофон. После обсуждения ситуации с тренером судья, не заметив, что его разговор слышит весь стадион, выразил своё недовольство:

«Он не знает, что сказать. Деда трясёт», — а в конце высказывания он добавил нецензурное слово.

Матч, прошедший 18 декабря в Ярославле, завершился с результатом 1:1 в основное время. В овертайме команды не смогли забить, и победитель был определён в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Боба Хартли из «Локомотива».