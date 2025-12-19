Названия некоторых профессий в России изменятся с 2026 года

С наступлением нового года в России вступит в силу обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей, что напрямую отразится на трудовых правах граждан. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, изменения затронут ключевые гарантии — право на досрочную пенсию, доплаты за особые условия труда и предоставление дополнительных отпусков.
— В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий, — пояснил парламентарий.
Говырин подчеркнул, что официальное название должности в трудовых документах теперь будет иметь решающее значение. Если работодатель использует произвольную формулировку, не соответствующую классификатору, у сотрудника могут возникнуть проблемы при оформлении льгот или досрочной пенсии.
Депутат рекомендовал всем работникам в следующем году внимательно проверить свои трудовые договоры и приказы о приеме на работу. Он подчеркнул, что при расхождении между фактическими обязанностями и записями в документах стоит обратиться в кадровую службу, передает РИА Новости.
