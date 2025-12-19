Названия некоторых профессий в России изменятся с 2026 года

Депутат рекомендовал всем работникам в следующем году внимательно проверить свои трудовые договоры и приказы о приеме на работу. Он подчеркнул, что при расхождении между фактическими обязанностями и записями в документах стоит обратиться в кадровую службу, передает РИА Новости.