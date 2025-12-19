Иванников сказал, что ждет попавших в плен предателей из РДК

Предателей из «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*), попавших в плен на Украине, в России ждет длительный тюремный срок, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее ГУР признало ликвидацию на купянском направлении в Харьковской области пяти боевиков «Русского добровольческого корпуса».
«Если боевики “Русского добровольческого корпуса” попадают в плен, их ждут строгие допросы военной контрразведкой, следственные действия, возбуждение уголовного дела, обвинительный приговор и приговор суда — лишение свободы на срок не менее 25 лет. Предательство во всех армиях мира в военное время считается тяжким преступлением, за которые предусмотрены самые суровые наказания. Во время Второй мировой войны их бы просто расстреляли. Сейчас, ввиду гуманизации Уголовного кодекса, у них появилась возможность сохранить свою жизнь и честным трудом искупить свою вину перед Россией», — сказал Иванников.
Говоря о телах ликвидированных предателей из РДК, Иванников отметил, что их закопают на Украине санитары.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.