Иванников сказал, что ждет попавших в плен предателей из РДК

«Если боевики “Русского добровольческого корпуса” попадают в плен, их ждут строгие допросы военной контрразведкой, следственные действия, возбуждение уголовного дела, обвинительный приговор и приговор суда — лишение свободы на срок не менее 25 лет. Предательство во всех армиях мира в военное время считается тяжким преступлением, за которые предусмотрены самые суровые наказания. Во время Второй мировой войны их бы просто расстреляли. Сейчас, ввиду гуманизации Уголовного кодекса, у них появилась возможность сохранить свою жизнь и честным трудом искупить свою вину перед Россией», — сказал Иванников.