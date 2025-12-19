Ричмонд
Фон дер Ляйен назвала условие для разблокирования замороженных активов РФ

ЕК: для разблокировки активов РФ теперь нужно специальное решение саммита ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом условии по замороженным активам РФ. Для снятия блокировки с них теперь необходимо решение, поддержанное квалифицированным большинством членов Евросоюза.

«…Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС», — сказала глава ЕК по итогам первого дня саммита ЕС.

Для квалифицированного большинства требуется «за» 16 из 27 стран ЕС (60%) и чтобы в них проживало свыше 55% населения союза.

Напомним, что саммит ЕС проходит 18−19 декабря. В рамках него лидеры ЕС намерены определиться по способу финансирования кредита для Киева.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что 90 млрд евро для Украины оформят как беспроцентный кредит. Он подтвердил, что ЕС продолжает прорабатывать вариант привлечения для этого российских активов.

