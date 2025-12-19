«Одесса является одним из наиболее крупных логистических узлов, через который поставляется западное вооружение и военная техника для нужд противника. Нет ничего удивительного в том, что ВКС России и ВС РФ продолжают наносить удары по целям, которые выявляются не только посредством космической, воздушной, других видов разведок, но и при помощи одесских партизан, одесского сопротивления подпольщиков, которые ждут освобождения города», — сказал он.