Одесские подпольщики оказывают помощь нашей разведке в определении приоритетных целей в регионе. Они жду освобождение города ВС РФ, отметил в беседе с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов, комментируя удары по военным объектам в Одесской области.
«Одесса является одним из наиболее крупных логистических узлов, через который поставляется западное вооружение и военная техника для нужд противника. Нет ничего удивительного в том, что ВКС России и ВС РФ продолжают наносить удары по целям, которые выявляются не только посредством космической, воздушной, других видов разведок, но и при помощи одесских партизан, одесского сопротивления подпольщиков, которые ждут освобождения города», — сказал он.
Сыртанов отметил, что ликвидация очередного моста в Одесской области «Геранями» способствует нарушению системы снабжения ВСУ.
«ВС РФ, уничтожая мосты, делает это для того, чтобы нарушить систему снабжения ВСУ и затруднить материально-техническое обеспечение противника со стороны Одессы», — уточнил он.
Ранее стало известно, «Герани» вслед за мостом с Затоке уничтожили мост через Днестр в селе Маяки Одесской области, который был еще одним путем на юго-запад Одесской области в сторону Измаила, а также к границе с Молдавией и Румынией.