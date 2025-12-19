Юрист Хаминский: Лурье может взыскать с Долиной моральный ущерб

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский оценил возможность Полины Лурье взыскать с Ларисы Долиной компенсацию за моральный ущерб, понесенный в результате судебных разбирательств за квартиру.
Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру Долиной в Хамовниках за Лурье. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки из спорной квартиры. Адвокат Андрей Алешкин ранее пояснял aif.ru, что после решения суда у певицы будет до 30 дней, чтобы покинуть жилье.
«Моральный ущерб в российском законодательстве в большинстве случаев компенсируется в небольших суммах. Если мы посмотрим судебную практику, то сумма компенсации обычно колеблется в интервале 5−10 тысяч рублей», — сказал Хаминский.
Юрист отметил, что если речь идет о крупных суммах, то потерпевшая сторона должна документально подтвердить, в чем именно заключается моральный ущерб.
«Если человек переживал по поводу спора, он должен был обращаться к врачам, к психологам, всё это должно быть зафиксировано. То есть вот такая позиция у судов. И не надо путать моральный ущерб, например, с защитой чести, достоинства или деловой репутации. Это несколько иная компенсация, где суммы присуждаются значительно большие», — подытожил Хаминский.
Ранее Хаминский отметил, что Лурье может потребовать от Долиной компенсацию за пользование квартирой в Хамовниках с момента осуществления сделки по ее продаже. Сама же певица, по его словам, не сможет добиться от Лурье доплаты за квартиру.
Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с Долиной расходы, понесенные в ходе судебных разбирательств.