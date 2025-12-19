Юрист Хаминский: Лурье может взыскать с Долиной моральный ущерб

«Если человек переживал по поводу спора, он должен был обращаться к врачам, к психологам, всё это должно быть зафиксировано. То есть вот такая позиция у судов. И не надо путать моральный ущерб, например, с защитой чести, достоинства или деловой репутации. Это несколько иная компенсация, где суммы присуждаются значительно большие», — подытожил Хаминский.