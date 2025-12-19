Омичей обяжут регистрировать своих питомцев

По новым правилам, каждое животное необходимо будет маркировать: выбрать можно ошейник, бирку или микрочип. Все данные будут вноситься в единую федеральную систему «ВетИС», а сама постановка на учет для хозяев будет бесплатной. В систему потребуется внести информацию о происхождении, здоровье и вакцинациях питомца.