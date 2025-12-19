Омичей обяжут регистрировать своих питомцев

С 1 сентября 2026 года в России для владельцев кошек и собак может стать обязательной регистрация питомцев. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Государственную Думу РФ, как сообщает «Парламентская газета».
По новым правилам, каждое животное необходимо будет маркировать: выбрать можно ошейник, бирку или микрочип. Все данные будут вноситься в единую федеральную систему «ВетИС», а сама постановка на учет для хозяев будет бесплатной. В систему потребуется внести информацию о происхождении, здоровье и вакцинациях питомца.
Инициатива направлена на создание единого учета домашних животных, что должно помочь в борьбе с безнадзорностью, контроле за эпизоотической обстановкой и поиске потерявшихся питомцев. Ранее речь шла обо всех домашних животных, но в текущей версии законопроекта обязательная регистрация коснется только кошек и собак.
Для омичей это означает, что в ближайшие полтора года нужно будет подготовиться к новым требованиям. Ожидается, что подробные разъяснения о порядке регистрации Россельхознадзор и ветеринарные службы региона дадут ближе к дате вступления закона в силу.