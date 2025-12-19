Женщине пришлось удалить анус и вульву из-за запущенной онкологии

У жительницы Великобритании на протяжении 10 лет не могли выявить гинекологическое онкологическое заболевание. История женщины получила огласку после того, как диагноз был поставлен лишь на поздней стадии.
Речь идет о Джине Торнтон, которая на протяжении многих лет обращалась к медикам с жалобами на зуд и боль в области половых органов. Со временем к этим симптомам добавились учащенные менструации и выраженный отек вульвы. Однако серьезного заболевания врачи не заподозрили.
На первом этапе опасные проявления приняли за эндометриоз и кандидоз. Назначенное лечение результата не дало. Позднее пациентке поставили другой диагноз и начали терапию кожного заболевания, после чего симптомы временно удалось взять под контроль.
Спустя время состояние женщины резко ухудшилось. Зуд и болевые ощущения усилились настолько, что она перестала нормально спать. После повторных обследований врачи обнаружили злокачественное новообразование, связанное с вирусом папилломы человека.
К моменту постановки диагноза заболевание оказалось запущенным. Для предотвращения дальнейшего распространения рака потребовалось радикальное хирургическое вмешательство. В ходе операции женщине ампутировали анус, вульву, промежность и часть пищеварительной системы.
