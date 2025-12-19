Женщине пришлось удалить анус и вульву из-за запущенной онкологии

Речь идет о Джине Торнтон, которая на протяжении многих лет обращалась к медикам с жалобами на зуд и боль в области половых органов. Со временем к этим симптомам добавились учащенные менструации и выраженный отек вульвы. Однако серьезного заболевания врачи не заподозрили.