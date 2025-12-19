MWM заявило о получении Польшей партии нацеленных на Россию гаубиц

В Польшу поступила партия самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder. Южнокорейские гаубицы «нацелены на Россию», то есть позиционируются как вооружение для возможного противостояния с нашей страной. Об этом пишет издание MWM.
В статье утверждается, что Польше передали 12 установок в рамках первого контракта с Сеулом. Варшава планирует приобрести 218 таких гаубиц, пишет автор.
В материале также отмечается востребованность южнокорейской артиллерии в Европе. Так, установки K9A1 Thunder заказали Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия.
Между тем российская военная техника впечатлила Генштаб Бельгии. По словам его главы Фредерика Вансины, удивляет ее эффективность и массовость. Генерал призвал страны НАТО задуматься. Он отметил, что Западу стоит обратить внимание на массовость оружия.