Что поменялось в пенсионной системе за уходящий 2025 год в Казахстане

С 2026 года казахстанцы смогут изымать часть пенсионных накоплений без удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) в размере 10%. Тех, кто уже успел изъять накопления, также освободят от ИПН, если они выбрали отсрочку его уплаты. В противном случае возврата ИПН для граждан без специального социального статуса не предусмотрено. Частично вернуть деньги за удержанный ИПН до конца 2025 года могут только некоторые категории граждан, если они применят налоговый вычет, который покроет до 882 месячных расчетных показателей.