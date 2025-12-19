Что поменялось в пенсионной системе за уходящий 2025 год в Казахстане

Вопрос пенсионного обеспечения казахстанцев является крайне важным для государства. В рамках действующей пенсионной системы огромную роль играет участие самих вкладчиков. Основными элементами пенсионной системы являются: накопительная часть, солидарная и базовая. Накопительная часть формируется за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), добровольных взносов (ДПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППР). Солидарная часть выплачивается тем, кто имеет трудовой стаж от 6 месяцев до 1998 года, а для тех, кто начал работать позже, был введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Базовая часть назначается всем гражданам из госбюджета.
В уходящем 2025 году было отмечено несколько изменений. С 2025 года казахстанцы получают уведомления о праве на получение пенсионных выплат. Уведомления позволяют узнать о возможности начать получать пенсию еще до официального выхода на заслуженный отдых. Фонд также уведомляет о получении права на пенсионные выплаты за счет ДПВ и ОППВ. Для получения уведомлений нужно подписаться на рассылку от фонда через мобильное приложение или на сайте ЕНПФ.
Сумма обязательного взноса работодателя (ОПВР), который формирует часть будущей пенсии, постепенно растет. В 2025 году ОПВР составил 2,5% от ежемесячного дохода работника, а к 2028 году он должен составлять 5%. В 2026 году ОПВР будет равен 3,5% от дохода.
С 2026 года казахстанцы смогут изымать часть пенсионных накоплений без удержания индивидуального подоходного налога (ИПН) в размере 10%. Тех, кто уже успел изъять накопления, также освободят от ИПН, если они выбрали отсрочку его уплаты. В противном случае возврата ИПН для граждан без специального социального статуса не предусмотрено. Частично вернуть деньги за удержанный ИПН до конца 2025 года могут только некоторые категории граждан, если они применят налоговый вычет, который покроет до 882 месячных расчетных показателей.
В 2025 году казахстанцам запретили использование единовременных пенсионных выплат для лечения зубов. Ограничение временное и будет действовать до 15 апреля 2026 года. В декабре под запрет попали цели использования ЕПВ для пластических операций. На фоне этих событий эксперты предсказали дальнейшие запреты на снятие пенсионных в Казахстане.
В апреле 2025 года было принято изменение, по которому допускается использование ЕПВ на лечение несовершеннолетних детей. Ранее средства из ЕНПФ можно было уступить только совершеннолетним близким родственникам.