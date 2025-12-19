«Празднику быть!»: новогодние корпоративы пройдут в 59% омских компаний

Наиболее популярным форматом в городе Омске остается праздник в ресторане: его организуют 43% работодателей. Корпоративы в офисе планируют 15% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 1% организаций. При этом, по мнению работодателей, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется все больше. Так 49% HR-специалистов считают, что нужно от 5000 до 10000 рублей на человека. А вот омские профессиональные организаторы праздничных мероприятий оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 году 46% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10000 рублей на человека.